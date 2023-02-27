Kevin Kerger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kerger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kerger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kerger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kerger 17 Kasım 1994 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kerger Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Kevin Kerger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Kerger'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kerger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kerger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kerger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kerger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında ES Clemency

1 Temmuz 2012 yılında FC Mamer 32

1 Temmuz 2013 yılında FC UNA Strassen

1 Ocak 2018 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2019 yılında Titus Petange

30 Haziran 2021 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2022 yılında FC UNA Strassen

Kevin Kerger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kerger şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Kerger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Koerich (-2010), Etoile Sportive Clemency (2010-2012), FC Mamer 32

Lüksemburg U21 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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