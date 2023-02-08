Kevin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin 14 Mart 2000 tarihinde Osasco şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Kesley de Souza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Kevin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2018 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2018 yılında GO Audax

4 Nisan 2019 yılında Atlético-MG B

31 Mart 2020 yılında GO Audax

19 Ağu 2020 yılında Atlético-MG B

25 Mayıs 2021 yılında GO Audax

27 Mayıs 2021 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2021 yılında GO Audax

20 Ocak 2022 yılında Santo André

1 Nisan 2022 yılında GO Audax

8 Nisan 2022 yılında Chapecoense

31 Aralık 2023 yılında GO Audax

Kevin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.