Kevin Kis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kis 26 Eylül 1990 tarihinde Rocourt şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Kevin Kis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Kis'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Westerlo U21

1 Temmuz 2011 yılında KAS Eupen

28 Temmuz 2013 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2015 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2017 yılında Union SG

31 Temmuz 2020 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

Kevin Kis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kis şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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