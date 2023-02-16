Kevin Koffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Koffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Koffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Koffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Koffi 25 Haziran 1986 tarihinde Aboisso şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İtalya,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Jean Romaric Kevin Koffi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Koffi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kevin Koffi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Koffi'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Koffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Koffi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Koffi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Koffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Virtus Castelfr

1 Temmuz 2007 yılında Modena

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2010 yılında Sanremo

1 Ocak 2011 yılında Napoli

2 Ocak 2011 yılında US Siracusa

30 Haziran 2011 yılında Napoli

1 Temmuz 2011 yılında Roma

2 Temmuz 2011 yılında Boussu Dour

30 Haziran 2012 yılında Roma

1 Temmuz 2012 yılında Boussu Dour

31 Ocak 2014 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2016 yılında White Star

12 Temmuz 2017 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2019 yılında Waldh. Mannheim

17 Eylül 2020 yılında SV Elversberg

Kevin Koffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Koffi şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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