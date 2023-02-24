Kevin Kormendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kormendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Kormendi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Kormendi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Kormendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kormendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Kormendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kormendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kormendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kormendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kormendi 30 Haziran 2001 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kormendi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Kevin Kormendi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Kormendi'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kormendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kormendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Kormendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kormendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC II

1 Ağustos 2020 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC II

Kevin Kormendi kimdir

Kevin Kormendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kormendi şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Kormendi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Kormendi nereli

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