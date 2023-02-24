Kevin Korozman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Korozman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Korozman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Korozman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Korozman 2 Mart 1997 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Korozman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Kevin Korozman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 14 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Korozman'nin Soroksár SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Korozman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Korozman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Korozman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Korozman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında MTK U17

1 Ocak 2013 yılında MTK U19

18 Ağustos 2014 yılında Ferencváros U19

30 Haziran 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest II

2 Temmuz 2015 yılında Soroksár

30 Haziran 2016 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest

14 Şubat 2019 yılında Soroksár

Kevin Korozman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Korozman şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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