Kevin Kouassivi Benissan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kouassivi Benissan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kouassivi Benissan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kouassivi Benissan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kouassivi Benissan 25 Ocak 1999 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kouassivi Benissan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Kevin Kouassivi Benissan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Kouassivi Benissan'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kouassivi Benissan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kouassivi Benissan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kouassivi Benissan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kouassivi Benissan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Klubi 04

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

2 Ağustos 2019 yılında RoPS

31 Aralık 2019 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2020 yılında FC Inter

31 Aralık 2020 yılında HJK Helsinki

17 Mart 2022 yılında FC Lahti

31 Aralık 2022 yılında HJK Helsinki

Kevin Kouassivi Benissan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kouassivi Benissan şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Kouassivi Benissan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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