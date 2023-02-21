Kevin Koubemba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Koubemba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Koubemba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Koubemba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Koubemba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Koubemba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Koubemba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Koubemba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Koubemba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Koubemba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Koubemba 23 Mart 1993 tarihinde Coulommiers şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Koubemba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Koubemba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Koubemba'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Koubemba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Koubemba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Koubemba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Koubemba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Amiens SC

17 Ağustos 2014 yılında LOSC Lille B

1 Ocak 2015 yılında LOSC Lille

17 Temmuz 2015 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2016 yılında LOSC Lille

4 Ağustos 2016 yılında VV St. Truiden

31 Ocak 2017 yılında CSKA-Sofia

16 Ocak 2018 yılında Bourg-en-Bresse

24 Temmuz 2018 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

31 Ağustos 2021 yılında KF Teuta

3 Şubat 2022 yılında Kuala Lumpur

20 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında Chornomorets

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Kevin Koubemba kimdir

Kevin Koubemba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Koubemba şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kevin Koubemba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Koubemba nereli

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