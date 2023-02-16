Kevin Lankford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lankford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Lankford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Lankford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Lankford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lankford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Lankford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Lankford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Lankford 16 Kasım 1998 tarihinde Heidenheim an der Brenz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Lankford Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Match2gether yapmaktadır. Kevin Lankford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Lankford'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Lankfordboyu ve yaşı kaç

Kevin Lankford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Lankford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Lankford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Lankford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SSV Ulm U17

1 Temmuz 2015 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim

29 Ocak 2019 yılında St. Pauli

28 Ocak 2021 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2021 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Kevin Lankford kimdir

Kevin Lankford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Lankford şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SSV Ulm 1846 (bis 2015), 1.FC Heidenheim (2015-2017)

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Kevin Lankford nereli

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