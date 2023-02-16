Kevin Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Long adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Long Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Long 18 Ağu 1990 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Finbarr Long şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Long Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Long, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham City futbol takımında oynamaktadır. Birmingham City takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Long'nin Birmingham City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Long Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinlong28

http://www.instagram.com/kevinlong28/

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Kevin Long Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Long isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Long Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Long futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cork City

1 Ocak 2010 yılında Burnley

15 Ekim 2010 yılında Accrington St.

23 Mayıs 2011 yılında Burnley

5 Ağu 2011 yılında Accrington St.

5 Ocak 2012 yılında Burnley

27 Ocak 2012 yılında AFC Rochdale

30 Nisan 2012 yılında Burnley

18 Ağu 2012 yılında FC Portsmouth

21 Eylül 2012 yılında Burnley

19 Kasım 2015 yılında FC Barnsley

19 Şubat 2016 yılında Burnley

24 Mart 2016 yılında MK Dons

31 Mayıs 2016 yılında Burnley

5 Ocak 2023 yılında Birmingham

Kevin Long Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Long şuan Birmingham City takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Long Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cork City FC (2007-2009)

İrlanda takımında 15 numaralı formasıyla 2 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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