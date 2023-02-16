Kevin Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Long kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Long ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kevin Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Long adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Long Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Long 18 Ağu 1990 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Finbarr Long şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Long Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Long, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham City futbol takımında oynamaktadır. Birmingham City takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Long'nin Birmingham City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Long Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinlong28

http://www.instagram.com/kevinlong28/

Kevin Longboyu ve yaşı kaç

Kevin Long Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Long isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Long Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Long futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cork City

1 Ocak 2010 yılında Burnley

15 Ekim 2010 yılında Accrington St.

23 Mayıs 2011 yılında Burnley

5 Ağu 2011 yılında Accrington St.

5 Ocak 2012 yılında Burnley

27 Ocak 2012 yılında AFC Rochdale

30 Nisan 2012 yılında Burnley

18 Ağu 2012 yılında FC Portsmouth

21 Eylül 2012 yılında Burnley

19 Kasım 2015 yılında FC Barnsley

19 Şubat 2016 yılında Burnley

24 Mart 2016 yılında MK Dons

31 Mayıs 2016 yılında Burnley

5 Ocak 2023 yılında Birmingham

Kevin Long kimdir

Kevin Long Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Long şuan Birmingham City takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cork City FC (2007-2009)

Kevin Long Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 15 numaralı formasıyla 2 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Long nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
(4 Yıllık) Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merih Demiral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merih Demiral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Utkan Gokcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utkan Gokcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Utkan Gokcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utkan Gokcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Dybala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Dybala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları