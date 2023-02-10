Kevin Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Lopez 28 Aralık 2001 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Miguel Ángel Lopez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Lopez'nin CA Independiente ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Quilmes II

1 Ocak 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Independiente

Kevin Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Lopez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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