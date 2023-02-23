Kevin Luckassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Luckassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Luckassen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Luckassen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Luckassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Luckassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Luckassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Luckassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Luckassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Luckassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Luckassen 27 Temmuz 1993 tarihinde Eindhoven şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Luckassen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kevin Luckassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Luckassen'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Luckassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Luckassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Luckassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Luckassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AFC Amsterdam A

1 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2010 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2011 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2013 yılında Ross County

21 Şubat 2014 yılında Slovan Liberec

8 Temmuz 2016 yılında SKN St. Pölten

19 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2018 yılında Northampton

31 Temmuz 2018 yılında Almere City

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2020 yılında ACSM Poli Iasi

21 Ağustos 2020 yılında FC Viitorul

1 Şubat 2021 yılında Kayserispor

6 Eylül 2021 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2022 yılında Kayserispor

12 Eylül 2022 yılında FC Rapid 1923

Kevin Luckassen kimdir

Kevin Luckassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Luckassen şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VV Amstelveen Heemraad, AVV Zeeburgia (-2007), AFC Amsterdam (2007-2008), AZ Alkmaar (2008-2011)

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Kevin Luckassen nereli

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