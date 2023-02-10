Kevin Mac Allister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mac Allister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mac Allister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mac Allister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mac Allister 7 Kasım 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mac Allister Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Kevin Mac Allister, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Kevin Mac Allister'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Mac Allister Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Mac Allister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Mac Allister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mac Allister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2017 yılında Argentinos Jrs.

28 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2019 yılında Argentinos Jrs.

Kevin Mac Allister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mac Allister şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Mac Allister Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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