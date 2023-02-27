Kevin Malget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Malget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Malget kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Malget ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kevin Malget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Malget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Malget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Malget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Malget adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Malget Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Malget 15 Ocak 1991 tarihinde Wiltz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Malget Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Kevin Malget, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Malget'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Malget Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Malget isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Malget Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Malget futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2008 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2010 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2011 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

Kevin Malget kimdir

Kevin Malget Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Malget şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Etzella Ettelbruck, Alemannia Aachen (bis 2010)

Kevin Malget Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Malget nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Romain Ruffier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Ruffier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Romain Ruffier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Ruffier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hiroto Yamami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Yamami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hiroto Yamami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiroto Yamami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Turpel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Turpel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İssam Jebali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Jebali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İssam Jebali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Jebali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi