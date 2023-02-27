Kevin Malget kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Malget Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Malget adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Malget Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Malget 15 Ocak 1991 tarihinde Wiltz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Malget Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Kevin Malget, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Malget'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Malget Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Malget isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Malget Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Malget futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2008 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2010 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2011 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

Kevin Malget Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Malget şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Malget Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Etzella Ettelbruck, Alemannia Aachen (bis 2010)

Lüksemburg takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 2 gol atmıştır.

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