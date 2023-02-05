Kevin Malthus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Malthus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Malthus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Malthus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Malthus 11 Ocak 2003 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Malthus de Sousa Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Malthus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Malthus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Malthus'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Mart 2026 tarihinde bitmektedir.

Kevin Malthus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Malthus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Malthus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Malthus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Santos FC U20

1 Ocak 2021 yılında Santos FC

Kevin Malthus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Malthus şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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