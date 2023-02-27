Kevin Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Marques 16 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Marques Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Kevin Marques'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Marques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Marques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CSG U17

1 Ocak 2016 yılında CS Grevenmacher

30 Haziran 2016 yılında Mertert-Wass.

1 Temmuz 2016 yılında Vict. Rosport

30 Haziran 2017 yılında Mertert-Wass.

1 Temmuz 2017 yılında Vict. Rosport

Kevin Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Marques şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Marques Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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