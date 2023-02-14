Kevin Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Martin 13 Haziran 1995 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Martin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Kevin Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Martin'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2011 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2013 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2014 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2018 yılında Yverdon Sport

Kevin Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Martin şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team Vaud

İsviçre U19 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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