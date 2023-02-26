Kevin Matas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Matas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Matas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Matas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Matas 26 Ekim 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Matas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Matas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Matas'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Matas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Matas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Matas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Matas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nomme United

1 Ocak 2018 yılında FC Zapoos

31 Aralık 2018 yılında Nomme United

26 Şubat 2021 yılında JK Tammeka

30 Haziran 2021 yılında Nomme United

1 Temmuz 2021 yılında JK Tammeka

Kevin Matas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Matas şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Matas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (2008-2010), Operi JK (2011), JK Kotkad (2012-2013), FC Nõmme United (2014-2015)

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.