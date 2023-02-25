Kevin Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Medina 9 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin David Medina Rentería şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Medina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Football yapmaktadır. Kevin Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 19 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Medina'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinmedina81_81/

Kevin Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Moura

1 Temmuz 2017 yılında Sintrense

1 Ocak 2018 yılında Pinhalnovense

1 Temmuz 2018 yılında Académico Viseu

29 Ağustos 2019 yılında Chaves

19 Temmuz 2020 yılında Karabağ

Kevin Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Medina şuan Karabağ takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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