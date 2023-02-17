Kevin Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Mensah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mensah 15 Mayıs 1991 tarihinde Viborg şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Niclas Mensah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mensah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Mensah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 23 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Kevin Mensah'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Mensahboyu ve yaşı kaç

Kevin Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2009 yılında Viborg FF

2 Şubat 2015 yılında Esbjerg fB

23 Ocak 2017 yılında Bröndby IF

Kevin Mensah kimdir

Kevin Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mensah şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Søndermarken IK, Viborg FF

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Kevin Mensah nereli

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