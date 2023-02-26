Kevin Mercado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mercado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mercado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mercado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mercado 28 Ocak 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Brayan Mercado Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mercado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Kevin Mercado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Mercado'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Mercado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinmercado7/

Kevin Mercado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Mercado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Mercado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mercado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2011 yılında LDU Quito U20

1 Temmuz 2012 yılında LDU Quito

10 Temmuz 2014 yılında Granada B

13 Şubat 2015 yılında Godoy Cruz

5 Ekim 2015 yılında Granada B

1 Ocak 2016 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2016 yılında Granada B

2 Şubat 2017 yılında CSKA-Sofia

20 Şubat 2018 yılında Uni. Católica

10 Ocak 2019 yılında Necaxa

8 Temmuz 2021 yılında LDU Quito

28 Haziran 2022 yılında Necaxa

29 Haziran 2022 yılında Delfín SC

Kevin Mercado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mercado şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Mercado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Atlético Daule (-9/2009), Academia Alfaro Moreno (9/2009-3/2011), LDU Quito (3/2011-6/2012)

Ekvador U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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