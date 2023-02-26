Kevin Metso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Metso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Metso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Metso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Metso 18 Aralık 2002 tarihinde Paide şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Metso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Metso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Metso'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Metso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Metso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Metso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Metso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Paide U17

1 Ocak 2018 yılında Paide U21

1 Ocak 2020 yılında Paide

7 Temmuz 2022 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2022 yılında Paide

Kevin Metso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Metso şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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