Kevin Minda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Minda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Minda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Minda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Minda 21 Kasım 1998 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Minda Ruales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Minda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Minda'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Minda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Minda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Minda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Minda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2018 yılında LDU Quito

11 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito

8 Ocak 2021 yılında Uni. Católica

Kevin Minda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Minda şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Minda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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