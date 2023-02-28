Kevin Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Moreno 8 Mayıs 1997 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Manuel Moreno Alzamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Moreno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Kevin Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Moreno'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinmorenoal97/

Kevin Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında UTC

31 Aralık 2017 yılında Sp. Cristal II

1 Temmuz 2018 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Kevin Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Moreno şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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