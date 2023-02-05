Kevin Mouanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Mouanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Mouanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Mouanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Mouanga 24 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Mouanga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Kevin Mouanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Mouanga'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Mouanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Mouanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Mouanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Mouanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

Kevin Mouanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Mouanga şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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