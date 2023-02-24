Kevin Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Nagy 11 Eylül 1995 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Kevin Zsolt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Nagy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Nagy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Nagy'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2013 yılında Ebes

5 Ağustos 2014 yılında Debrecen II

15 Temmuz 2015 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2016 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen

2 Ağustos 2019 yılında Szolnok

14 Şubat 2020 yılında Mosonmagyaróvár

Kevin Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Nagy şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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