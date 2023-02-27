Kevin Nakache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nakache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Nakache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Nakache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Nakache 5 Nisan 1989 tarihinde Cannes şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Jack Hai Nakache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Nakache Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Kevin Nakache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Kevin Nakache'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Nakache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Nakache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Nakache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Nakache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2009 yılında Hyères FC

1 Temmuz 2010 yılında Barakaldo CF

1 Temmuz 2011 yılında Gap

1 Ocak 2012 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2012 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2014 yılında White Star

14 Ocak 2015 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2017 yılında RFCU Luxembourg

Kevin Nakache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Nakache şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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