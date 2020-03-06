Kevin N’Koudou: Derbiye kazanmaya gideceğiz

"Kimse büyük maçları kaçırmak istemez"

"Bitiricilik anlamında daha iyi işler yapabilirdik"

"Fransa ve Türkiye'deki derbiler atmosfer anlamında birbirine benziyor"

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili, "Derbilerde net bir şey vardır. Kazanmak için oynarsınız. Özellikle bizim durumumuzdaki takımlar için. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz. Kesinlikle geriye çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz. Orada elimizden geleni yapıp, 3 puanı almaya çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü karşısında iyi bir performans gösterdiklerini belirten N'Koudou, "Öncelikle çok iyi bir performans gösterdik bu akşam. Kazanmak önemliydi. Üst üste 2'nci galibiyetimizi aldık. Bu moral anlamında da bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı önemli bir maça çıkacağız. Belki olumsuz olarak son dakikada yediğimiz golü söyleyebilirim. O pozisyonda penaltı mıydı, değil miydi? Çok emin değilim. Ama sonuçta golü yedik. Daha fazla gol atabilirdik. Bitiricilik anlamında daha iyi işler yapabilirdik. Bütün bunları söyleyebiliriz ama en önemlisi kazanmaktı. Kazanmayı da başardık" şeklinde konuştu.

"KİMSE BÜYÜK MAÇLARI KAÇIRMAK İSTEMEZ"

Gelecek hafta oynanacak derbi maç öncesinde 6 futbolcunun sarı kart sınırında olmasının bu maçı da etkilediğini belirten Fransız kanat oyuncusu, "Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bazı pozisyonlarda onun sıkıntısını yaşadım. Ayağımı koymak istedim ancak koyamadım. Her oyuncu büyük maçlarda oynamak ister. Kimse büyük maçları kaçırmak istemez. İster istemez maç içinde bunlar aklınıza geliyor. Bazen yüzde 100 hamleleri yapamıyorsunuz. Gereksiz bir kart görebiliriz. O kartla cezalı durumu düşüp, büyük bir maçı kaçırabilirsiniz. Büyük bir maçı kaçırmaktansa, o hareketi yapmamayı tercih edersiniz. Belki bir sonraki maç başka bir rakibe karşı olsa yüzde yüz gidersiniz ama bir sonraki maç büyük bir maç olursa bunları düşünüyorsunuz. Takım arkadaşlarımdan bazıları da bazı pozisyonlarda bunu düşündü" ifadelerini kullandı.

"DERBİYE KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi kazandıklarını ancak kendisinin sakatlığı gerekçesiyle görev alamadığını hatırlatan N'Koudou, "Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. Ben de o maçta sakattım ve tribünden takip etmiştim. Derbilerde net bir şey vardır. Kazanmak için oynarsınız. Özellikle bizim durumumuzdaki takımlar için. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz. Kesinlikle geriye çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz. Orada elimizden geleni yapıp, 3 puanı almaya çalışacağız" diye konuştu.

"FRANSA VE TÜRKİYE'DEKİ DERBİLER ATMOSFER ANLAMINDA BİRBİRİNE BENZİYOR"

İngiltere ve Fransa kariyerinde daha önce birçok derbi maça çıktığını belirten 25 yaşındaki kanat oyuncusu sözlerini şöyle noktaladı: "Daha önce birçok derbide oynadım. İngiltere'de taraftarların yarattığı farklı bir atmosfer var. Orada rekabet anlamı da farklı biraz kulüpler ve oyuncular arasında. Fransa'da Marsilya'dayken; Lyon, PSG ve St. Etienne maçlarında da atmosfer yüksek olurdu. Bunlar çok güzel maçlar. Her profesyonel oyuncunun yaşamak isteyeceği atmosferler. Fransa ve Türkiye'yi karşılaştırdığımızda şunu söyleyebilirim. Derbi atmosferleri benziyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- N'Koudou'nun açıklamaları

Kaynak: DHA