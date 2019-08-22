Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.

Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.

N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- N'Koudou'nun havalimanından görüntüleri

- N'Koudou'nun Ali Naibi ile bir araya gelmesi

DHA