Kevin Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nogueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Nogueira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nogueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Nogueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nogueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Nogueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Nogueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Nogueira 18 Nisan 1996 tarihinde São Joaquim da Barra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Volpini Nogueira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Nogueira Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Nogueira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Nogueira'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Nogueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Nogueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Atlante II

15 Temmuz 2016 yılında Acero B

1 Temmuz 2017 yılında Aguiar Beira

1 Temmuz 2018 yılında Rebordosa AC

15 Temmuz 2019 yılında Rio Tinto

1 Ekim 2019 yılında Lixa

1 Mart 2020 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2020 yılında S. V. Pereira

1 Temmuz 2021 yılında São Pedro Cova

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Otelul Galati

Kevin Nogueira kimdir

Kevin Nogueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Nogueira şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Nogueira nereli

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