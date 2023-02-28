Kevin Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Nunez 12 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Estiben Núñez Franco şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Nunez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Nunez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Luqueño
Kevin Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Nunez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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