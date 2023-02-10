Kevin Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ortiz 18 Eylül 2000 tarihinde Roldán (SF) şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ortiz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Ortiz'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2023 yılında Rosario Central

Kevin Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ortiz şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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