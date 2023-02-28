Kevin Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Pena 6 Mart 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Gabriel Peña Quintana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Pena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Pena'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Pena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinpq6/

http://www.facebook.com/kevinzitoh.masnad

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Kevin Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında D. Municipal II

18 Ekim 2020 yılında Comerciantes

31 Aralık 2020 yılında D. Municipal II

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

Kevin Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Pena şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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