Kevin Perrot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Perrot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Perrot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Perrot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Perrot 13 Haziran 1989 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Perrot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Kevin Perrot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Perrot'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Perrot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Perrot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Perrot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Perrot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Stade Laval B

1 Temmuz 2010 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2019 yılında Le Puy Foot

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Kevin Perrot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Perrot şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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