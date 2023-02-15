Kevin Persson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Persson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Persson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Persson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Persson 22 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Persson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Kevin Persson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Kevin Persson'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Persson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Persson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Persson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Persson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hille IF

1 Ocak 2015 yılında Gefle IF U17

1 Ocak 2016 yılında Gefle U19

8 Ocak 2017 yılında Gefle

Kevin Persson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Persson şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.