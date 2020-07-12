Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu nasıl? Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir."

Beşiktaş'ın paylaşımı: