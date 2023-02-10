Kevin Quejada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Quejada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Quejada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Quejada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Quejada 15 Ekim 2002 tarihinde Jamundí şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Stiven Quejada Lasso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Quejada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Kevin Quejada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Quejada'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Quejada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Quejada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Quejada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Quejada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2022 yılında EC São José

7 Nisan 2022 yılında Grêmio U20

24 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Grêmio U20

Kevin Quejada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Quejada şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Fútbol Paz Cáli, Gremio (2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.