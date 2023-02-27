Kevin Quinol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Quinol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Quinol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Quinol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.