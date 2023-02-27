Kevin Quinol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Quinol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Quinol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Quinol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Quinol 7 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Quinol Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSkills yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Quinol'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Quinol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Quinol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Limonest
1 Ocak 2019 yılında Caluire
1 Temmuz 2019 yılında FC Lyon
1 Temmuz 2021 yılında Mi.Trévoux
31 Ocak 2023 yılında CS Fola Esch
Kevin Quinol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Quinol şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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