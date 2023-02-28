Kevin Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Quinonez 12 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Quinonez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Quinonez'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano
Kevin Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Quinonez şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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