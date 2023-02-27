Kevin Quispe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Quispe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Quispe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Quispe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Quispe 12 Nisan 2001 tarihinde Huancavelica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Quispe García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Quispe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Quispe'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Quispe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/kevin.quispegarcia.1

Kevin Quispe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Quispe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Quispe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Quispe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Pirata FC

31 Aralık 2022 yılında Sp. Huancayo II

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Kevin Quispe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Quispe şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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