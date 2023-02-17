Kevin Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Radulovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Radulovic 27 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur.  Avusturya,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Radulovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Kevin Radulovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Radulovic'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Radulovicboyu ve yaşı kaç

Kevin Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Radulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Radulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FC Wels

1 Şubat 2021 yılında ESV Wels

30 Haziran 2021 yılında FC Wels

1 Temmuz 2022 yılında Blau Weiss Linz

Kevin Radulovic kimdir

Kevin Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Radulovic şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Radulovic nereli

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