Kevin Rauhut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rauhut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rauhut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rauhut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rauhut 30 Aralık 1989 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rauhut Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Kevin Rauhut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Rauhut'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Rauhut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rauhut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rauhut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rauhut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında TuRU Düsseldorf

1 Temmuz 2009 yılında VfB Homberg

1 Temmuz 2010 yılında Wuppertaler SV

1 Ocak 2012 yılında A. Aachen II

1 Ocak 2013 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2013 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2014 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2016 yılında W. Nordhausen

30 Ocak 2018 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2019 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2021 yılında SGV Freiberg

31 Ocak 2022 yılında Viktoria Köln

Kevin Rauhut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rauhut şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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