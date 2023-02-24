Kevin Redling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Redling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Redling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Redling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Redling 30 Mart 2003 tarihinde Ajka şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Redling Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Redling'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Redling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Redling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Redling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Redling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Veszprém U17

31 Temmuz 2019 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2020 yılında Vasas U19

28 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

28 Ağustos 2022 yılında Szeged

30 Haziran 2023 yılında Mezőkövesd

Kevin Redling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Redling şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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