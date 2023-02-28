Kevin Rendon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rendon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rendon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rendon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rendon 8 Ocak 1993 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Camilo Rendón Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rendon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Kevin Rendon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Rendon'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Rendon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rendon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rendon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rendon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Deportivo Pasto

25 Ocak 2013 yılında Estudiantes

30 Haziran 2013 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2015 yılında Millonarios

1 Ocak 2016 yılında Patriotas

1 Temmuz 2018 yılında Leones FC

19 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

12 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Mayıs 2022 yılında Valour FC

Kevin Rendon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rendon şuan Valour FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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