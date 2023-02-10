Kevin Retamar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Retamar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Retamar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Retamar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Retamar 6 Şubat 1999 tarihinde Concepción del Uruguay şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Nicolas Retamar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Retamar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Retamar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Retamar'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Retamar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Retamar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Retamar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Retamar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2020 yılında Gimnasia CdU

1 Ocak 2021 yılında Sportivo Las Parejas

1 Temmuz 2021 yılında Paraná

19 Şubat 2022 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında Ferro

Kevin Retamar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Retamar şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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