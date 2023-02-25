Kevin Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rivera 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Aldahir Rivera Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rivera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Rivera'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD Olmedo B

1 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Kevin Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rivera şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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