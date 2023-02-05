Kevin Rocheteau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rocheteau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rocheteau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rocheteau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rocheteau 10 Temmuz 1993 tarihinde Royan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rocheteau Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Kevin Rocheteau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Rocheteau'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Rocheteau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Rocheteau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rocheteau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rocheteau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chamois Niort

7 Temmuz 2017 yılında Les Herbiers VF

30 Haziran 2018 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2018 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2020 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2022 yılında Chamois Niort

Kevin Rocheteau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rocheteau şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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