Kevin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rodriguez 4 Mart 2000 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kevin José Rodríguez Cortez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Rodriguez'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Imbabura SC

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Kevin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rodriguez şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 26 numaralı formasıyla 12 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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