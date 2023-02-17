Kevin Rothlisberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rothlisberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Rothlisberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Rothlisberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Rothlisberger 14 Haziran 1996 tarihinde Huttwil şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Rothlisberger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Rothlisberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Rothlisberger'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Rothlisberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Rothlisberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Rothlisberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Rothlisberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2016 yılında SC Kriens

11 Ocak 2019 yılında SC Cham

Kevin Rothlisberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Rothlisberger şuan SC Cham takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Kriens, FC Luzern

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.