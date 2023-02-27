Kevin Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ruiz 14 Şubat 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alejandro Ruiz Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ruiz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Kevin Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Ruiz'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinruiz1495/

Kevin Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Universitario

1 Ocak 2016 yılında Atlético Torino

14 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

5 Ocak 2019 yılında UTC

11 Şubat 2021 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Kevin Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ruiz şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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